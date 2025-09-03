Vajza e Kim Jong Un ka bërë udhëtimin e saj të parë publik jashtë Koresë së Veriut, pse ndodhet në Pekin?
Ndërsa udhëheqësi i Koresë së Veriut Kim Jong Un zbriti nga treni i tij i gjelbër i blinduar në Pekin të martën, i përshëndetur nga zyrtarë kinezë që i shtrënguan dorën dhe e çuan në një qilim të kuq, shumë vëzhgues vunë re një vajzë të vogël që ecte pas tij, duke buzëqeshur me mirësjellje, e veshur me të zeza me flokët e lidhura me një fjongo, shkruan CNN.
Besohet të jetë Kim Ju Ae, vajza misterioze e udhëheqësit. Ajo ka bërë paraqitje të ndryshme publike gjatë viteve, kryesisht në ngjarje ushtarake, duke nxitur spekulime se pse është në Pekin dhe nëse Kim mund të jetë duke përgatitur pasardhësin e tij të ardhshëm.
Udhëtimi i parë publik i vajzës së vogël jashtë vendit është me rëndësi të madhe, në një paradë ku udhëheqësi kinez Xi Jinping do të shfaqë forcat e tij ushtarake dhe ku babai i saj do të qëndrojë krah për krah me autokratë të tjerë, përfshirë Xi dhe Presidentin rus Vladimir Putin – partneritete që ajo mund të ketë nevojë t’i menaxhojë një ditë.
Fëmija nuk u pa gjëkundi të mërkurën ndërsa babai i saj eci në tapetin e kuq në Sheshin Tiananmen përpara paradës ushtarake të Xi.
Pak dihet për vajzën e Kim-it, shfaqja e parë publike e së cilës në vitin 2022 konfirmoi ekzistencën e saj, pas vitesh spekulimesh.
Koreja e Veriut është sunduar si një diktaturë e trashëguar që nga themelimi i saj në vitin 1948 nga Kim Il Sung. Djali i tij, Kim Jong Il, mori pushtetin pas vdekjes së babait të tij në vitin 1994, dhe Kim Jong Un mori pushtetin 17 vjet më vonë kur vdiq Kim Jong Il.