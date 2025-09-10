Uran Ismaili e hap fushatën për Prishtinën të shtunën, fton qytetarët në Sheshin Skënderbeu

Lajme

10/09/2025 16:52

Kandidati për kryetar të Prishtinës, Uran Ismaili, ka bërë të ditur se të shtunën, më 13 shtator, në orën 19:00, do të mbahet hapja zyrtare e fushatës së tij në Sheshin “Skënderbeu”.

Ai ka ftuar qytetarët që t’i bashkohen këtij tubimi, duke e cilësuar një moment i rëndësishëm për kryeqytetin dhe për vizionin që ai synon të sjellë me platformën “Koha për Prishtinën”.

“Hajde, mos rri anash! Është koha për Prishtinën,” ka shkruar Ismaili në ftesën e tij publike.

