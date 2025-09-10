Uran Ismaili e hap fushatën për Prishtinën të shtunën, fton qytetarët në Sheshin Skënderbeu
Kandidati për kryetar të Prishtinës, Uran Ismaili, ka bërë të ditur se të shtunën, më 13 shtator, në orën 19:00, do të mbahet hapja zyrtare e fushatës së tij në Sheshin “Skënderbeu”.
Ai ka ftuar qytetarët që t’i bashkohen këtij tubimi, duke e cilësuar një moment i rëndësishëm për kryeqytetin dhe për vizionin që ai synon të sjellë me platformën “Koha për Prishtinën”.
“Hajde, mos rri anash! Është koha për Prishtinën,” ka shkruar Ismaili në ftesën e tij publike.