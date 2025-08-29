Unitedi e pranon ofertën e Betisit për Antonyn
Real Betis është gati të finalizojë një nga transferimet më të përfolura të merkatos së verës: rikthimin e Antony, pas arritjes së një marrëveshjeje me Manchester United.
Sulmuesi brazilian, i cili la gjurmë të pashlyeshme gjatë huazimit të tij sezonin e kaluar, ka marrë leje të udhëtojë drejt Sevillës dhe t’i bashkohet sërish skuadrës së Manuel Pellegrinit.
Edhe pse shifrat nuk janë bërë zyrtare, burime nga Anglia dhe Spanja konfirmojnë se marrëveshja do të jetë rreth 20 milionë euro për 50% të të drejtave sportive, e strukturuar në mënyrë që të mos tejkalohet plafoni i pagave i Real Betis.
Gjatë gjysmës së dytë të sezonit të kaluar, Antony luajti 26 ndeshje me Betis, duke shënuar 9 gola dhe dhënë 5 asistime. Aftësia e tij për të shqetësuar mbrojtjet nga krahët dhe lidhja e tij me tifozët e bëri një nga lojtarët më influencues të skuadrës.
Dëshira e tij për t’u rikthyer ishte thelbësore. Sipas Sky Sports, braziliani refuzoi oferta më fitimprurëse për të rikthyer në Sevillë, i bindur se nën udhëheqjen e Pellegrinit mund të rifitojë formën e tij më të mirë dhe të sigurojë një vend te kombëtarja braziliane për Botërorin 2026.
Drejtoria sportive e Betis ka dizajnuar një skemë inovative: një shumë simbolike do të paguhet në vitin e parë, ndërsa blerja përfundimtare është parashikuar për 2026. Për më tepër, lojtari do të pranojë përkohësisht një ulje page, duke lejuar klubin të qëndrojë brenda kufijve ekonomikë të vendosur nga LaLiga.
Rikthimi i Antony ngjall po aq emocione sa dhe pritshmëri. Sulmuesi shihet si një figurë kyçe në garën për vendet europiane. “Rikthimi në Sevillë ka qenë gjithmonë prioriteti im,” raportohet se tha lojtari për të afërmit e tij, duke treguar vendosmërinë e tij.
Përtej aspektit sportiv, braziliani ka një lidhje të veçantë me tifozët. Në Triana ai u quajt “Antonio de Triana,” duke pasqyruar dashurinë që fitoi vetëm në disa muaj. Prezantimi zyrtar i tij do të jetë një ngjarje madhore në Benito Villamarín.
Ardhja e Antony konsolidon ambicien e Betis për t’u vendosur mes elitës së Spanjës dhe për të lënë gjurmë në Europë. Klubi verdiblanco jo vetëm që rikthen një lojtar vendimtar, por edhe një idhull që njeh shtëpinë dhe mund të bëhet vendimtar në një sezon sfidues.
Marrëveshja ende nuk është përfunduar plotësisht, por gjithçka tregon se Real Betis Balompié ka bërë një goditje master në merkato. Me rikthimin e Antony, tifozët ëndërrojnë një sezon historik në Villamarín.