United po e mposht Barcelonën, Kounde shënon autogol qesharak

Skuadra e Manchester Unitedit është duke fituar ndaj Barcelonës 2 me 1 në ‘Camp Nou’ në ndeshjen e parë të fazës eliminim-direkt në UEFA Europa League.

Golin për epërsinë e ‘Djajve të Kuq’ e shënoi Jules Kounde (autogol) në minutën e 59’të, shkruan Lajmi.net

Kujtojmë që dy golat tjerë në këtë ndeshje i shënuan: Marcos Alonso dhe Marcus Rashford.

Own goal from Koundé. Man United take the lead! #BARMUN

pic.twitter.com/FqQ1FHTWPQ

— Reyi (@Reinaldodcg9) February 16, 2023