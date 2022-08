Unikkatil publikon këngën e re, në bashkëpunim me Don Phenom Rep-artisti i njohur shqiptar, Unikkatil, ka lansuar projektin e ri muzikor. Kënga është në bashkëpunim me anëtarin tjetër të labelit TBA, Don Phenom, shkruan lajmi.net. “Je ngulë”, titullohet dueti i dyshes i cili në “YouTube” është në versionin audio me tekst. Ndryshe dje reperi është paraparë të mbaj koncert në “Klan Arena” mirëpo sipas pamjeve…