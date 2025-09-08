Ulet shkalla e analfabetizmit në Kosovë
Nga rreth 50 mijë në vitin 2011, numri i personave mbi 10 vjeç që nuk dinë shkrim e lexim është ulur në rreth 31 mijë në vitin 2024. Kjo do të thotë se gati 98 për qind e popullsisë dinë shkrim e lexim. Në vitin 2011 sipas statistikave përqindja e analfabetëve në popullsi ishte 3,85%,…
Lajme
Nga rreth 50 mijë në vitin 2011, numri i personave mbi 10 vjeç që nuk dinë shkrim e lexim është ulur në rreth 31 mijë në vitin 2024.
Kjo do të thotë se gati 98 për qind e popullsisë dinë shkrim e lexim.
Në vitin 2011 sipas statistikave përqindja e analfabetëve në popullsi ishte 3,85%, ndërsa në vitin 2024, kjo përqindje u ul në 2,27%.
Megjithatë, sipas REL Kjo përqindje është ende pak më e lartë sesa në shumicën e shteteve të rajonit të Ballkanit Perëndimor.