Ulet shkalla e analfabetizmit në Kosovë

08/09/2025 10:39

Nga rreth 50 mijë në vitin 2011, numri i personave mbi 10 vjeç që nuk dinë shkrim e lexim është ulur në rreth 31 mijë në vitin 2024.

Kjo do të thotë se gati 98 për qind e popullsisë dinë shkrim e lexim.

Në vitin 2011 sipas statistikave përqindja e analfabetëve në popullsi ishte 3,85%, ndërsa në vitin 2024, kjo përqindje u ul në 2,27%.

Megjithatë, sipas REL Kjo përqindje është ende pak më e lartë sesa në shumicën e shteteve të rajonit të Ballkanit Perëndimor.

