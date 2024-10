Ujë Rugove prodhon 1 milion shishe të veçanta për të mbështetur gratë në luftën kundër Kancerit të Gjirit! Ujë Rugove i është bashkuar sërish fushatës ndërkombëtare të ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit duke prodhuar 1 milion shishe me etiketa speciale që do të shiten në mbarë Kosovën gjatë muajit tetor. Kjo kampanjë realizohet në bashkëpunim me OJQ-në Renesanca dhe Komunën e Prishtinës, duke theksuar rëndësinë e mbështetjes institucionale për këtë kauzë të rëndësishme.…