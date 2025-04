UEFA largon gjyqtarin VAR të Marciniakut pas debatit në ndeshjen Atletico-Real Madrid

Ndeshja që do të zhvillohet sonte mes Tottenham dhe Eintracht Frankfurt do të gjykohet nga arbitri polak Szymon Marciniak, i njëjti gjyqtar që sinjalizoi dy prekjet e Julian Alvarez gjatë penalltisë në ndeshjen e 1/8 së finales së Ligës së Kampionëve mes Atletico Madrid dhe Real Madrid. Polemikat rikthehen sërish, pasi UEFA ka marrë një vendim disi të çuditshëm.

Për herë të parë që nga ajo ngjarje, Marciniak do të gjykojë një ndeshje. Kësaj here në Europa League, por nuk do të jetë i shoqëruar nga arbitri Tomasz Kwiatkowski, i cili ishte në VAR në derbin europian që solli eliminimin e Atlético Madrid nga Liga e Kampionëve.

Në vend të tij, arbitri në VAR për ndeshjen Tottenham-Eintracht do të jetë Alejandro Hernández Hernández. Rastësi apo jo, gjyqtari spanjoll do të shoqërojë Marciniakun dhe tre asistentët e tij, të gjithë polakë. Po ashtu, edhe një tjetër arbitër i LaLigës, Soto Grado, do të jetë asistent në dhomën e VAR.

Ish-arbitra dhe analistë e kanë cilësuar këtë vendim të UEFA-s si “të çuditshëm”. “Zhduket arbitri VAR i Marciniakut”, u shpreh Iturralde në radion SER. Nga ana tjetër, Pável Fernández deklaroi në kanalin ‘GOL’ se “ky emërim tingëllon çuditshëm, ka një erë të dyshimtë”.

Nuk është çudi që kjo ka shkaktuar debat, pasi Marciniak dhe Kwiatkowski kishin qenë një dyshe e pandashme në të gjitha ndeshjet europiane që nga Kupa e Botës në Katar. Për herë të parë që nga viti 2022 dhe pikërisht pas episodit polemik në Metropolitano, arbitrit polak i ndryshohet kolegu në VAR.

Një vendim disi i pazakontë nga UEFA, veçanërisht pas deklaratave të vetë Marciniak pak ditë pas ndeshjes Atletico-Real Madrid: “Isha unë ai që informova gjyqtarët në VAR se kishte 99% gjasa që Álvarez ta kishte prekur topin dy herë, dhe ata e kontrolluan me imtësi,” tha ai fillimisht.

“Për të qenë i sinqertë, kurrë më parë nuk isha përballur me një situatë të tillë në karrierën time si gjyqtar, por lojtarët i njohin rregullat,” pranoi arbitri, i cili pa sesi ajo ndërhyrje u bë objekt gjykimi në mbarë botën në epokën e rrjeteve sociale.