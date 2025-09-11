UEFA konfirmon se ku do të luhet finalja e Champions dhe Europa League në vitin 2027
Shtëpia më e madhe e futbollit në Evropë, UEFA sot ka mbajtur mbledhje ku janë zgjidhur stadiumet e finaleve të garave evropiane për vitin 2027.
Komiteti Ekzekutiv i UEFA-s ka emëruar stadiumin e Atletiko Madridit ”Estadio Metropolitano” si nikoqir i finales së Champions League për vitin 2027.
Derisa nikoqir i finales së Europa League në 2027 është vendosur Stadiumi Kombëtar i Polonisë në Varshavë.