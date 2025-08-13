UEFA gjobit Lech Poznanin për banerin “Kosova është Serbi”

Klubi i futbollit Lech Poznan është gjobitur nga UEFA të enjten. Klubi polak është dënuar për disa shkelje gjatë ndeshjes kualifikuese të Ligës së Kampionëve kundër Cërvena Zvezdës. Ndër të tjera një gjobë e ka marrë edhe për banerin e madh me shkrimin “Kosova është Serbi”. UEFA e ka gjobitur Lech Poznanin me 10 mijë…

Sport

13/08/2025 17:14

Klubi i futbollit Lech Poznan është gjobitur nga UEFA të enjten.

Klubi polak është dënuar për disa shkelje gjatë ndeshjes kualifikuese të Ligës së Kampionëve kundër Cërvena Zvezdës.

Ndër të tjera një gjobë e ka marrë edhe për banerin e madh me shkrimin “Kosova është Serbi”.

UEFA e ka gjobitur Lech Poznanin me 10 mijë euro për banerin “Kosova është Serbi të shfaqur gjatë ndeshjes së parë të tretë kualifikues të Championsit.

