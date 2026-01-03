“U zgjova duke menduar se ishin fishekzjarre”, banorët e Venezuelës flasin për shpërthimet pas sulmit të SHBA-së
Një banor në qytetin bregdetar të Venezuelës, Higuerote, i tha CNN-së se u zgjua nga ajo që fillimisht mendoi se ishin fishekzjarre, përpara se të dëgjonte shpërthime të tjera në të gjithë qytetin, me qiellin që u bë i kuq dhe fqinjët që vraponin jashtë duke bërtitur.
Higuerote është një qytet në bregdetin e Venezuelës, rreth 85 kilometra (52 milje) në lindje të Karakasit.
Mediat venezueliane Efecto Cocuyo dhe Tal Cual Digital raportuan më parë se shpërthime u dëgjuan në shtetin La Guaira në veri të kryeqytetit Karakas dhe në Higuerote.
“Fillimisht mendova se ishte diçka si një fishekzjarr”, tha burri 23 vjeç, duke kërkuar anonimitet për arsye sigurie.