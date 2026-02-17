U rikthye në fushë pas 440 ditësh: Ndjenja për të qenë këtu është e pabesueshme

Mesfushori Edoardo Bove luajti ndeshjen e tij të parë pas 440 ditësh, duke shprehur emocione të mëdha për rikthimin në fushë, shkruan Indeksonline “Qëllimi im kryesor është të luaja sa më shumë ndeshje të jetë e mundur, për të rikthyer nivelin që kisha, madje edhe më të mirë. Ne duam të shkojmë në Premier League…

Sport

17/02/2026 15:37

Mesfushori Edoardo Bove luajti ndeshjen e tij të parë pas 440 ditësh, duke shprehur emocione të mëdha për rikthimin në fushë, shkruan Indeksonline

“Qëllimi im kryesor është të luaja sa më shumë ndeshje të jetë e mundur, për të rikthyer nivelin që kisha, madje edhe më të mirë. Ne duam të shkojmë në Premier League dhe duhet të mbajmë ambiciet tona të larta, përndryshe është e vështirë të gjej motivim”, tha Bove.

Ai shtoi gjithashtu: “Ndjenja për të qenë këtu është e pabesueshme dhe jam shumë mirënjohës që ndodhem në Angli”.

Kujtojmë që Bove kishte pasur një sulm kardiak gjatë ndeshjes në Serie-n A. Por tani gjendja e tij është super stabile.

Artikuj të ngjashëm

February 19, 2026

Messi rikthehet nga lëndimi, i gatshëm për ndeshjen e parë të...

February 19, 2026

Ademi pret në takim Ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë, riafirmohet thellimi...

February 19, 2026

Spalletti projekton Juventusin e ri, ja fati i Edon Zhegrovës

February 19, 2026

​“Fadil Vokrri” hap dyert sonte për Dritën evropiane

Lajme të fundit

Prattipati takohet me Kurtin: Ne presim angazhim konstruktiv...

Bedri Hamza pret në takim ambasadorin italian, flitet...

Trump falënderon një nga një liderët e Bordit...

Imri Demelezi emërohet zëvendësministër i parë i Bujqësisë