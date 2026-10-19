U paralajmërua nga Rama, Qeveria miraton vendimin për shpërblimin për 2750 efektivët e policisë në frontin e protestës

Qeveria ka miratuar vendimin për dhënien e shpërblimit financiar për 2750 punonjës të Policisë së Shtetit, me argumentin e angazhimit të shtuar të tyre në garantimin e rendit dhe sigurisë publike gjatë protestave në Tiranë. Vendimi është miratuar në mbledhjen e Këshillit të Ministrave të kësaj të hëne, pas paralajmërimit të bërë më herët gjatë…

Lajme

19/10/2026 21:09

Qeveria ka miratuar vendimin për dhënien e shpërblimit financiar për 2750 punonjës të Policisë së Shtetit, me argumentin e angazhimit të shtuar të tyre në garantimin e rendit dhe sigurisë publike gjatë protestave në Tiranë.

Vendimi është miratuar në mbledhjen e Këshillit të Ministrave të kësaj të hëne, pas paralajmërimit të bërë më herët gjatë ditës nga kryeministri Edi Rama.

Sipas dokumentit zyrtar, për shpërblimin e punonjësve të policisë parashikohet një fond total prej 740 milionë e 80 mijë lekësh, i cili do të shtohet në buxhetin e Ministrisë së Punëve të Brendshme, në zërin e shpenzimeve korrente të programit buxhetor “Policia e Shtetit”.

Në vendimin e miratuar përcaktohet se shpërblimi financiar lidhet me angazhimin e shtuar të punonjësve të policisë për garantimin e rendit dhe sigurisë publike.

Efekti financiar prej 740 080 000 lekësh do të përballohet nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit, i miratuar për vitin 2026.

Ndërkohë, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit do të përcaktojë listën emërore të përfituesve, bazuar në dokumentacionin justifikues, si dhe do të kryejë procedurat për dhënien e shpërblimit.

Për zbatimin e vendimit janë ngarkuar Ministria e Financave, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit.

Në dokumentin e firmosur nga kryeministri Edi Rama përcaktohet se vendimi hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Vendim i miratuar në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 19 Tetor 2026:

V E N D I M
PËR

DHËNIE SHPËRBLIMI PUNONJËSVE TË POLICISË SË SHTETIT DHE PËR NJË SHTESË NË BUXHETIN E MINISTRISË SË PUNËVE TË BRENDSHME, MIRATUAR PËR VITIN 2026

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 5 e 45, të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, të nenit 14, të ligjit nr.87/2025, “Për buxhetin e vitit 2026”, të ndryshuar, dhe të ligjit nr.82/2024, “Për Policinë e Shtetit”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Punëve të Brendshme, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Dhënie shpërblimi financiar në masën prej 269 120 (dyqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e njëqind e njëzet) lekësh për 2 750 (dy mijë e shtatëqind e pesëdhjetë) punonjës të Policisë së Shtetit për angazhimin e shtuar në garantimin e rendit dhe të sigurisë publike.

2. Në buxhetin e Ministrisë së Punëve të Brendshme, në zërin “Shpenzime korrente” të programit buxhetor “Policia e Shtetit”, shtohet fondi prej 740 080 000 (shtatëqind e dyzet milionë e tetëdhjetë mijë) lekësh.

3. Efekti financiar, në shumën prej 740 080 000 (shtatëqind e dyzet milionë e tetëdhjetë mijë) lekësh, që rrjedh nga zbatimi i këtij vendimi, përballohet nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit, miratuar për vitin 2026.

4. Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit përcakton listën emërore të punonjësve të policisë përfitues bazuar në dokumentacionin justifikues dhe kryen procedurat për dhënien e shpërblimit.

5. Ngarkohen Ministria e Financave, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Artikuj të ngjashëm

October 19, 2026

Paçarizi: Gabim të thuhet se kërkesat e protestuesve janë të paqarta...

October 19, 2026

7 të lënduar marrin ndihmë mjekësore pas protestës në Tiranë, mes...

October 19, 2026

Presidentja Justina Shiroka Pula takohet me stafin e saj, merr urime...

October 19, 2026

Protestat në Shqipëri, reagon senatori demokrat i Miçiganit: Autoritetet të shmangin...

October 19, 2026

Trazira të rënda në Milano, arrestohen 160 persona për katër orë,...

October 19, 2026

Franca shpall orë policore, ndalon çdo tubim publik nga ora 12:00...

Lajme të fundit

Paçarizi: Gabim të thuhet se kërkesat e protestuesve...

7 të lënduar marrin ndihmë mjekësore pas protestës...

Presidentja Justina Shiroka Pula takohet me stafin e...

Protestat në Shqipëri, reagon senatori demokrat i Miçiganit:...