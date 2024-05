U largua nga shtëpia pasi burri e sulmoi fizikisht, Policia e gjen në rrugë në mesnatë

Policia e Kosovës ka njoftuar se mbrëmë rreth orës 00:10 në Malishevë, kanë hasur në një grua e cila kishte njoftuar se ishte larguar nga shtëpia.

Arsyeja e largimit nga shtëpia sipas saj ishte pasi burri i saj kishte ushtruar dhunë fizike.

Viktima është dërguar fillimisht në QKMF e pastaj me pëlqimin e saj është dërguar në strehimore.

Policia ka njoftuar se deri me tani nuk është arritur që të sigurohet prezenca e të dyshuarit.

