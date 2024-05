Policia dhe Dogana e Kosovës parandalojnë një rast të kontrabandimit të mallrave në vlerë rreth 30.000 €

Policia me Doganën kanë zhvilluar një aksion të përbashkët ku kanë konfiskuar sasi të konsiderueshme të mallrave.

Në njoftim thuhet se ky aksion ka për qëllim ndalimin e kontrabandimit të mallrave, shkruan lajmi.net.

Njoftimi i plotë:

Policia e Kosovës në bashkëpunim me Doganën e Kosovës, gjatë zbatimit të masave për parandalimin dhe luftimin e aktiviteteve të kundërligjshme dhe kontrabandës, si rezultat i intensifikimit të kontrolleve taktike dhe operacioneve në zonën kufitare, kanë parandaluar një rast të kontrabandimit me mallra.

Me datën 21.05.2024 njësia e lartcekur, në brezin kufitar Maqedoni e Veriut- Kosovë, ka ndaluar një të dyshuar mashkull i cili po e drejtonte një kombi/furgon me targa vendore pa patentë shofer. Gjatë kontrollit të realizuar është vërejtur se personi i dyshuar kishte të ngarkuar disa pako me mallra të ndryshme si në vijim:

sirup ‘Takovo’ rreth 900 litra,

filtera Grande rreth 70000 copë,

filterë Gentelmen rreth 450000 copë,

kavanoza të qelqit me mjaltë në sasi prej rreth 1200 kg,

28 palë këpucë,

2 karrige luhatëse me pajisje përcjellëse dhe

2 pasqyra.

Mallrat e lartcekura që dyshohet si të kontrabanduara sipas vlerës së tregut arrijnë shifrën rreth 30.000 €. Lidhur me rastin të gjitha veprimet janë ndërmarrë në bashkëpunim me prokurorinë, ku me urdhër të prokurorit personi i dyshuar dërgohet në qendër të ndalimit për 48 orë, ndërsa malli i kontrabanduar dhe automjeti sekuestrohen dhe dërgohen në terminalin doganor përkatës. /Lajmi.net/