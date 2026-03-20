U arrestua dy ditë më parë, vdes në burg 41-vjeçari

20/03/2026 13:36

Ka humbur jetën në burg, 41-vjeçari që u arrestua dy ditë më parë në Shqipëri për tentim vjedhje.

Rasti është konfirmuar nga Policia e Shtetit.

Sipas njoftimit vdekja e 41-vjeçarit dyshohet të ketë ardhur nga shkaqe natyrale.

“Më datë 20.03.2026, rreth orës 05:45, në rrugën “Mine Peza”, te Blloku i Sigurisë, ka ndërruar jetë, dyshohet për shkaqe natyrale, shtetasi B. P., 41 vjeç, i arrestuar më datë 18.03.2026 për veprën penale ‘Vjedhja e mbetur në tentativë’. Punohet për sqarimin e rrethanave të rastit”, thuhet në njoftimin e policisë.

