Tyson Fury synon edhe tri meçe deri në pensionimin e tij

Boksieri britanik, Tyson Fury kërkon edhe tri duele.

Fury pritet të përfundojë pensionin e tij më 3 dhjetor duke luftuar për herë të tretë me Derek Chisora ​​dhe britaniku synon dy meçe të tjera pas kësaj.

Kampioni i peshave të rënda, Tyson Fury, synon luftimet me Derek Chisora, Oleksandr Usyk dhe Joe Joyce pasi lista e dëshirave të tij të mëparshme u shpërbë.

Fury pritet të përballet me Chisora-n në një luftë trilogjike më 3 dhjetor, pasi rezervimi i tij me rivalin e vjetër Anthony Joshua nuk pritet të ndodh.

‘The Gypsy King’ përfundoi pensionimin e tij duke i ofruar Joshua-s një luftë, por të dyja palët nuk arritën të arrinin një marrëveshje në kohë dhe që atëherë kanë fajësuar njëra-tjetrën për rënien e saj. Fury është gati të vendosë rripin e tij WBC kundër Chisora ​​në stadiumin ‘Principality’ në Cardiff.

Shefi i Queensbury Promotions, Frank Warren ka zbuluar se Fury shpreson të unifikojë titujt e tij në peshën e rëndë kundër Usyk dhe të përfundojë karrierën e tij me një luftë kundër Joyce, i cili së fundi e thirri Fury-n pas fitores së tij me nokaut kundër Joseph Parker muajin e kaluar. Fury fillimisht e hodhi poshtë thirrjen e Joyce si “koha e turneut”, por tani ka ndryshuar melodinë e tij në ndeshje.

“Unë fola me Tyson dje dhe ai po fliste për Joyce vitin e ardhshëm, duke pasur këtë luftë me Chisora, me shpresë për të unifikuar titujt [në një luftë me Usyk] dhe më pas për të luftuar Joe Joyce,” tha Warren për ‘Express’./Lajmi.net/