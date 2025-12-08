Trump zbulon bisedën me Ronaldon në një telefonatë private
Donald Trump u shpreh shumë i emocionuar për Cristiano Ronaldon, pasi legjenda portugeze e telefonoi për ta falënderuar për vizitën që i bëri Shtëpisë së Bardhë. Ronaldo ishte ftuar në Uashington për një darkë me shumë personalitete, ku të pranishëm ishin edhe Elon Musk, Mohammed Bin Salman dhe Gianni Infantino. Pas darkës, ai u shoqërua…
Sport
Donald Trump u shpreh shumë i emocionuar për Cristiano Ronaldon, pasi legjenda portugeze e telefonoi për ta falënderuar për vizitën që i bëri Shtëpisë së Bardhë. Ronaldo ishte ftuar në Uashington për një darkë me shumë personalitete, ku të pranishëm ishin edhe Elon Musk, Mohammed Bin Salman dhe Gianni Infantino. Pas darkës, ai u shoqërua nga Trump në një vizitë të veçantë në Zyrën Ovale.
Presidenti shkroi në Truth Social se Ronaldo e kishte telefonuar për t’i shprehur mirënjohje. Trump e quajti “futbollist i madh dhe njeri i jashtëzakonshëm”, duke shtuar se nuk kishte “dikë më të mirë se ai”. Gjatë udhëtimit, ish-presidenti i dha Ronaldos edhe një “çelës të artë” për Shtëpinë e Bardhë, një nder personal që Trump e jep vetëm për njerëz të veçantë.
Gjatë vizitës, Ronaldo ishte i shoqëruar nga partnerja e tij, Georgina Rodriguez, dhe publikoi një selfie me të ftuarit e tjerë. Ai u pa edhe me një model të bombarduesit B-2, të përdorur nga SHBA në sulmin ndaj objektivave bërthamore të Iranit në qershor. Kjo ishte paraqitja e tij e parë publike në SHBA që nga akuzat e vitit 2017, të cilat ai i ka mohuar gjithmonë.
Trump e përshkroi Ronaldon si një njeri të sjellshëm, ndërsa vizita u mbyll me një turne privat në zyrën presidenciale. Çelësi i artë, i dizajnuar vetë nga Trump, është dhënë më parë për figura të njohura si Elon Musk dhe Benjamin Netanyahu, duke e bërë gjestin ndaj Ronaldos edhe më simbolik.