Trump thotë se SHBA-të do të bllokojnë Ngushticën e Hormuzit
Presidenti Donald Trump tha sot se Marina Amerikane do të fillojë bllokimin e anijeve në Ngushticën e Hormuzit dhe do të ndalojë çdo anije që i ka paguar taksa Iranit, pasi bisedimet e paqes midis SHBA-së dhe vendit dështuan, shkruan CNN, transmeton KosovaPress.
“Duke hyrë menjëherë në fuqi, Marina e Shteteve të Bashkuara, më e mira në botë, do të fillojë procesin e BLLOKIMIT të çdo anijeje që përpiqet të hyjë ose të dalë nga Ngushtica e Hormuzit”, postoi Trump në Truth Social.
“Në një moment, ne do të arrijmë në një bazë ‘TË GJITHË LEJOHEN TË HYJNË, TË GJITHË LEJOHEN TË DALIN’, por Irani nuk e ka lejuar këtë të ndodhë duke thënë thjesht, ‘Mund të ketë një minë atje diku’, që askush nuk e di përveç tyre. KY ËSHTË SHTATSHKËMBIM BOTËROR.”, shkruan ai.
Trump tha gjithashtu se SHBA-të do të ndalojnë kalimin e çdo anijeje që i ka paguar taksë Iranit dhe do të fillojnë heqjen e minave nga ngushtica.