Trump: SHBA është rikthyer më e madhe dhe më e fortë, shihemi

Bota

21/01/2026 16:28

Presidenti i SHBA’së, Donald Trump, ka përfunduar fjalimin e tij në forumin e Davosit në Zvicër.

Në fund ai tha: SHBA është rikthyer më e madhe dhe më e fortë se kurrë, shihemi.

Disa anëtarë të audiencës u ngritën në këmbë për të duartrokitur, por nuk u duk si një reagim aq i ngrohtë sa ai që mori Mark Carney dje për fjalimin e tij rreth përçarjes me të cilën përballet ekonomia botërore, raporton The Guardian.

