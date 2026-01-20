Lajmi i ri

Barnat e kafshëve që Sllamniku iu shkruante fëmijëve për “shërimin” e autizmit – Hapat që...

lajmi.net

lajmi.net

Lajmi i ri

Barnat e kafshëve që Sllamniku iu shkruante fëmijëve për “shërimin” e autizmit – Hapat që...

Trump publikoi mesazhet private që i dërgoi shefi i NATO-s për Grenlandën

Presidenti i SHBA‑s, Donald Trump, në platformën e tij Truth Social ka publikuar një fotografi të një mesazhi privat që, sipas tij, i është dërguar Mark Rutte, kryeministrit të Holandës dhe sekretarit të përgjithshëm të NATO‑s. Në këtë mesazh, Rutte e lavdëron Trump për rezultatet e arritura nga administrata e tij në Siri dhe thekson…

Bota

20/01/2026 22:55

Presidenti i SHBA‑s, Donald Trump, në platformën e tij Truth Social ka publikuar një fotografi të një mesazhi privat që, sipas tij, i është dërguar Mark Rutte, kryeministrit të Holandës dhe sekretarit të përgjithshëm të NATO‑s.

Në këtë mesazh, Rutte e lavdëron Trump për rezultatet e arritura nga administrata e tij në Siri dhe thekson se do të përdorë paraqitjet e tij në mediat ndërkombëtare gjatë forumit të Davosit për të nxjerrë në pah punën dhe angazhimin e SHBA‑s në Siri, në Gazë dhe në Ukrainë.

Gjithashtu, Rutte shpreh gatishmërinë e tij për të gjetur një zgjidhje lidhur me Grenlandën, një temë që ka qenë e diskutueshme në skenën ndërkombëtare, dhe shprehet se mezi pret të takohet personalisht me Trumpin për të diskutuar çështjet e hapura dhe mundësitë e bashkëpunimit.

Trump ka bashkëngjitur këtë mesazh me tekstin “faleminderit Mark Rutte, sekretarit të përgjithshëm të NATO‑s!”, duke e shoqëruar me komentet e tij personale se ka pasur një bisedë shumë të mirë telefonike me Rutte për çështjen e Grenlandës dhe se të dy kanë rënë dakord për një takim të ardhshëm me palë të ndryshme gjatë forumit të Davosit, ku do të diskutojnë sfidat dhe mundësitë e bashkëpunimit ndërkombëtar.

Përveç këtij mesazhi, Trump ka publikuar edhe një tjetër që pretendon se i është dërguar nga presidenti francez, Emmanuel Macron, por media ndërkombëtare, përfshirë CNN, nuk ka mundur të verifikojë autenticitetin e këtyre mesazheve. Autoritetet e NATO‑s janë kontaktuar për koment, duke lënë të hapur mundësinë që disa detaje të mos jenë konfirmuar zyrtarisht.

Ky veprim i Trumpit, e cila përfshin publikimin e mesazheve private të liderëve ndërkombëtarë, është parë si një hap i pazakontë në diplomacinë moderne, duke ngritur pyetje rreth transparencës dhe etikës në marrëdhëniet ndërkombëtare, si dhe për ndikimin që ka imazhi publik i presidentit mbi marrëveshjet dhe bisedimet sensitive.

Artikuj të ngjashëm

January 20, 2026

Tjetër tragjedi hekurudhore në Spanjë, treni del nga shinat në Barcelonë,...

Lajme të fundit

Tjetër tragjedi hekurudhore në Spanjë, treni del nga...

Koci: Manipulimi i votave po e shkatërron Kosovën,...

Analistët: Manipuluesit e votave të përballen me masa ndëshkuese

Arrestohet një person i dyshuar për disa raste vjedhjesh në Lipjan