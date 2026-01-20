Trump publikoi mesazhet private që i dërgoi shefi i NATO-s për Grenlandën

Presidenti i SHBA‑s, Donald Trump, në platformën e tij Truth Social ka publikuar një fotografi të një mesazhi privat që, sipas tij, i është dërguar Mark Rutte, kryeministrit të Holandës dhe sekretarit të përgjithshëm të NATO‑s.
Në këtë mesazh, Rutte e lavdëron Trump për rezultatet e arritura nga administrata e tij në Siri dhe thekson se do të përdorë paraqitjet e tij në mediat ndërkombëtare gjatë forumit të Davosit për të nxjerrë në pah punën dhe angazhimin e SHBA‑s në Siri, në Gazë dhe në Ukrainë.
Gjithashtu, Rutte shpreh gatishmërinë e tij për të gjetur një zgjidhje lidhur me Grenlandën, një temë që ka qenë e diskutueshme në skenën ndërkombëtare, dhe shprehet se mezi pret të takohet personalisht me Trumpin për të diskutuar çështjet e hapura dhe mundësitë e bashkëpunimit.
Trump ka bashkëngjitur këtë mesazh me tekstin “faleminderit Mark Rutte, sekretarit të përgjithshëm të NATO‑s!”, duke e shoqëruar me komentet e tij personale se ka pasur një bisedë shumë të mirë telefonike me Rutte për çështjen e Grenlandës dhe se të dy kanë rënë dakord për një takim të ardhshëm me palë të ndryshme gjatë forumit të Davosit, ku do të diskutojnë sfidat dhe mundësitë e bashkëpunimit ndërkombëtar.
Përveç këtij mesazhi, Trump ka publikuar edhe një tjetër që pretendon se i është dërguar nga presidenti francez, Emmanuel Macron, por media ndërkombëtare, përfshirë CNN, nuk ka mundur të verifikojë autenticitetin e këtyre mesazheve. Autoritetet e NATO‑s janë kontaktuar për koment, duke lënë të hapur mundësinë që disa detaje të mos jenë konfirmuar zyrtarisht.
Ky veprim i Trumpit, e cila përfshin publikimin e mesazheve private të liderëve ndërkombëtarë, është parë si një hap i pazakontë në diplomacinë moderne, duke ngritur pyetje rreth transparencës dhe etikës në marrëdhëniet ndërkombëtare, si dhe për ndikimin që ka imazhi publik i presidentit mbi marrëveshjet dhe bisedimet sensitive.