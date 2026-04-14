Trump propozon Eric Wendt për ambasador të Shqipërisë

14/04/2026 12:11

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka propozuar emërimin e Eric Wendt, gjenerallejtënant në pension, si ambasador i ri i ShBA-së në Shqipëri.

Lajmi u bë i ditur përmes një njoftimi nga Shtëpia e Bardhë dhe tani pritet shqyrtimi nga Senati Amerikan.

“Eric Wendt, nga Kalifornia, do të jetë Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Shqipërisë”, thuhet në njoftimin e Shtëpisë së Bardhë.

Artikuj të ngjashëm

April 14, 2026

Antimafia italiane shkatërron grupin shqiptar të drogës, 28 persona arrestohen...

April 14, 2026

Gola: Kosova ka forcuar kapacitetet për ndjekjen e krimeve të luftës

April 14, 2026

Presidenti Trump porosit ‘Fast food’ dhe ia jep 100 dollarë bakshish...

April 14, 2026

Sulm me armë zjarri në një shkollë në Turqi, plagosen 16...

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

November 3, 2025

​Sa për qind e familjeve në Kosovë nuk kanë qasje në internet?

