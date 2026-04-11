Trump: Ngushtica e Hormuzit do të hapet së shpejti
Donald Trump ka postuar sërish në Truth Social ndërsa po zhvillohen bisedime të nivelit të lartë mes delegacioneve amerikane dhe iraniane në Islamabad. Ai përsërit pretendimin e tij se ShBA-ja ka shkatërruar ushtrinë e Iranit, “duke përfshirë të gjithë Marinën dhe Forcën Ajrore të tyre, si dhe gjithçka tjetër”. Ai deklaron se “Ngushtica e Hormuzit do të…
Donald Trump ka postuar sërish në Truth Social ndërsa po zhvillohen bisedime të nivelit të lartë mes delegacioneve amerikane dhe iraniane në Islamabad.
Ai përsërit pretendimin e tij se ShBA-ja ka shkatërruar ushtrinë e Iranit, “duke përfshirë të gjithë Marinën dhe Forcën Ajrore të tyre, si dhe gjithçka tjetër”.
Ai deklaron se “Ngushtica e Hormuzit do të hapet së shpejti” dhe përsërit atë që ka thënë në postimet e mëparshme, se cisternat bosh të naftës janë në rrugë drejt ShBA-së për t’u “mbushur”.
Sipas armëpushimit të kushtëzuar dyjavor me Iranin, Trump tha se kishte rënë dakord të “pezullonte bombardimet” nëse Teherani pranon të rihapë ngushticën.
Teherani e kishte bllokuar në mënyrë efektive këtë rrugë ujore pasi ShBA-ja dhe Izraeli ndërmorën sulme ndaj vendit më 28 shkurt.