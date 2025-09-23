Trump në OKB: Njohja e shtetit palestinez është një shpërblim për Hamasin

Presidenti Donald Trump ka thënë se ka qenë i përfshirë në përpjekjet për të arritur një armëpushim në Gaza dhe se palët negociuese “duhet ta bëjnë këtë”. Ai përmend faktin se disa vende të fuqishme kanë njohur ditët e fundit një shtet palestinez. Trump thotë se “kjo do të ishte një shpërblim” për mizoritë e…

Bota

23/09/2025 17:28

Presidenti Donald Trump ka thënë se ka qenë i përfshirë në përpjekjet për të arritur një armëpushim në Gaza dhe se palët negociuese “duhet ta bëjnë këtë”.

Ai përmend faktin se disa vende të fuqishme kanë njohur ditët e fundit një shtet palestinez.

Trump thotë se “kjo do të ishte një shpërblim” për mizoritë e Hamasit. Në vend që t’i nënshtrohen kërkesave për shpërblim të Hamasit, Trump shprehet se ata që duan paqe duhet të jenë të bashkuar në një mesazh të vetëm: të lirohen pengjet menjëherë.

Kjo frazë mori duartrokitje në sallë.

Lajme të fundit

“UÇK pa hierarki të qartë” – John Duncan...

Shkarkohet Erion Veliaj!

Duncan e konfirmon se në verën e vitit...

Duncan në Hagë: Çeku kishte rol ushtarak, Thaçi...