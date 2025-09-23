Trump: NATO duhet të rrëzojë avionët luftarakë rusë, Kievi mund të rimarrë territorin e tij
Unë mendoj se Ukraina, me mbështetjen e Bashkimit Evropian, është në një pozicion për të luftuar dhe për të “ripushtuar” territoret e saj: “me kohë dhe durim, dhe me mbështetje financiare dhe të NATO-s, kufijtë origjinalë që nga fillimi i luftës janë një mundësi”.
Donald Trump e deklaroi këtë në llogarinë e tij në rrjetet sociale, Truth. “Rusia ka luftuar pa qëllim për tre vjet e gjysmë, një luftë që një fuqi e vërtetë ushtarake duhet ta kishte fituar në më pak se një javë. Kjo nuk e dallon Rusinë. Në fakt, e bën të duket si një tigër letre. Putini dhe Rusia janë në vështirësi serioze ekonomike dhe është koha që Ukraina të veprojë”. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë “t’i furnizojnë me armë NATO-n në mënyrë që ata të mund të bëjnë çfarë të duan me to”.
Evropa ka nevojë për “unitet”, tha Papa Leo ndërsa largohej nga Castel Gandolfo. Lidhur me ndërhyrjet ruse, “dikush po kërkon një përshkallëzim”, komentoi ai, “kjo është gjithnjë e më e rrezikshme. Unë ende këmbëngul në nevojën për të ulur armët tona, për të braktisur operacionet ushtarake dhe për t’iu afruar tryezës së dialogut”, shkruan ANSA.
I pyetur nëse Evropa ishte e dobët, Papa u përgjigj: “Nëse Evropa do të ishte vërtet e bashkuar, ajo mund të arrinte shumë”.
Së pari dronët në Poloni, pastaj MiG-ët në Estoni. Të hënën në mbrëmje, objektet fluturuese që nuk i atribuohen (ende) Kopenhagenit: ndoshta ruse, ndoshta jo, do ta shohim. NATO sigurisht që ka një problem, me Nenin e dytë 4 të thirrur nga një vend aleat vetëm brenda pak javësh, këtë herë nga Talini.
Por sfida është menaxhimi i pritjeve, si nga opinioni publik ashtu edhe nga kryeqytete të ndryshme, të cilat kanë ndjeshmëri të ndryshme në lidhje me mënyrën se si t’i qasen Moskës. Donald Trump, pas takimit me Volodymyr Zelensky në Nju Jork, hyri në debat me forcë, duke argumentuar se vendet e NATO-s duhet të “rrëzojnë aeroplanët rusë” nëse ata shkelin hapësirën e tyre ajrore – me sa duket duke harruar, megjithatë, se NATO, në një pjesë të madhe, është e tija, si kreu i ushtrisë së Shteteve të Bashkuara.
Nuk është rastësi që kur u pyet nëse SHBA-të do t’i ndihmonin aleatët e tyre kundër Rusisë, ai u përgjigj me një “varet nga rrethanat” të fshehtë. Dhe kjo është arsyeja pse selia e SHBA-së në Bruksel po vepron me kujdes ekstrem. Këshilli i Atlantikut të Veriut (NAC) lëshoi një deklaratë që u konsiderua shumë e ashpër nga njerëzit e brendshëm: “Rusia nuk duhet të ketë dyshime: NATO dhe aleatët e saj do të përdorin të gjitha mjetet e nevojshme ushtarake dhe jo-ushtarake për të mbrojtur veten dhe për të penguar çdo kërcënim nga çdo drejtim”.
Por debati, si brenda ashtu edhe jashtë Aleancës, këto ditë është përqendruar pikërisht në atë që duhet bërë, në praktikë, për të ndaluar bastisjet ruse (qofshin të qëllimshme apo jo, nuk ka më rëndësi). Londra, Varshava dhe Praga, në kohë dhe vende të ndryshme, në deklarata për OKB-në ose me paralajmërime në shtyp, e kanë paralajmëruar Kremlinin: ne do të rrëzojmë çdo objekt që shkel qartë hapësirën tonë ajrore, në përputhje me pohimin e Trump, transmeton KosovaPress.
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, i pyetur në një konferencë për shtyp pas takimit të Këshillit të Atlantikut të Veriut, përdori fjalë shumë më të menduara. “Nëse është e nevojshme, mund të jeni të sigurt, dhe Moska e di këtë, se ne do të bëjmë gjithçka që është e nevojshme për të mbrojtur qytetet tona, njerëzit tanë dhe infrastrukturën tonë”, u përgjigj ai atyre që pyetën nëse Aleanca ishte vërtet e gatshme të qëllonte mbi avionët rusë.