Trump dhe liderët botërorë nënshkruajnë dokumentet e Bordit të Paqes

22/01/2026 11:53

Trump dhe liderët botërorë, përfshirë Osmanin, sapo i kanë nënshkruar dokumentet e Bordit të Paqes në Davos.

“Urime President Trump, statuti tani është në fuqi të plotë, dhe Bord i Paqes është tani një organizatë ndërkombëtare zyrtare,” tha zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, gjatë ceremonisë së nënshkrimit.

