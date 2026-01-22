Trump dhe liderët botërorë nënshkruajnë dokumentet e Bordit të Paqes
Trump dhe liderët botërorë, përfshirë Osmanin, sapo i kanë nënshkruar dokumentet e Bordit të Paqes në Davos.
“Urime President Trump, statuti tani është në fuqi të plotë, dhe Bord i Paqes është tani një organizatë ndërkombëtare zyrtare,” tha zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, gjatë ceremonisë së nënshkrimit.