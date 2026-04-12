Trump: Dërguam dy shkatërrues amerikanë drejt e në mes të Ngushticës së Hormuzit, askush s’bëri asgjë
Presidenti amerikan Donald Trump tha se dy shkatërrues detarë kaluan dje përmes Ngushticës së Hormuzit mes një armëpushimi të brishtë me Iranin.
“Dje ndoshta patë që dërguam dy shkatërrues shumë të sofistikuar, të bukur, krejtësisht të rinj, drejt e në mes të ngushticës, dhe askush nuk na bëri asgjë”, tha presidenti në “Sunday Morning Futures With Maria Bartiromo” në Fox News.
“Sepse ajo që bëjmë ne është se e ndjekim armën mbrapsht, kështu që ajo kthehet mbrapa dhe godet njerëzit në anën tjetër, fjalë për fjalë brenda tre minutash i neutralizon. Teknologjia është e pabesueshme”, shtoi Trump.
Komentet e Trump vijnë pasi Komanda Qendrore e SHBA-së tha të shtunën se dy shkatërrues të Marinës me raketa të drejtuara filluan pastrimin e minave në Ngushticën e Hormuzit. USS Frank E. Peterson dhe USS Michael Murphy “kaluan përmes Ngushticës së Hormuzit dhe operuan në Gjirin Arabik si pjesë e një misioni më të gjerë për të siguruar që ngushtica të jetë plotësisht e pastruar nga minat detare të vendosura më parë nga Trupat e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit”, tha CENTCOM në një postim në X.
Presidenti kishte thënë më herët të shtunën në një postim në Truth Social se SHBA po “fillon procesin e pastrimit të Ngushticës së Hormuzit si një favor për vendet në mbarë botën”.