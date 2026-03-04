Tronditen tregjet globale nga lufta në Iran
Tregjet financiare ndërkombëtare pësuan rënie të mëtejshme këtë të mërkurë, pavarësisht ofertës së presidentit amerikan Donald Trump për të vendosur marinën amerikane në shoqërimin e cisternave të naftës në ngushticën e Hormuzit.
Reagimi i investitorëve erdhi edhe pse ushtria amerikane deklaroi se “nuk ka asnjë anije iraniane në lëvizje” në këtë korridor detar strategjik.
Konflikti në Lindjen e Mesme ka paralizuar praktikisht ngushticën e Hormuzit, e cila u mbyll de facto nga Irani pas sulmeve ajrore të kryera nga SHBA dhe Izraeli gjatë fundjavës. Situata ka shtuar frikën për një krizë të zgjatur të furnizimit me energji, me pasoja të menjëhershme në ekonominë globale.
Presioni u ndje veçanërisht në tregjet aziatike. Në Seul, tregtimi u pezullua përkohësisht pasi indeksi referencë i Koresë së Jugut, KOSPI, ra deri në 11.3%, përpara se të rikuperohej pjesërisht duke u mbyllur me një rënie prej 7.7%, transmeton Euronews Albania.
Ndërkohë, në Tokio, indeksi japonez Nikkei 225 shënoi një rënie prej 3.9%, duke reflektuar shqetësimin e investitorëve për pasojat ekonomike të përshkallëzimit të tensioneve në rajon.
Analistët paralajmërojnë se nëse situata në ngushticën e Hormuzit vijon të mbetet e paqëndrueshme, tregjet globale mund të përballen me luhatje të forta edhe në ditët në vijim.