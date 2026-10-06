“Tri orë të mbetura”, Haradinaj deputetëve: Ejani ta votojmë ndryshim-ligjin për Specialen

Ramush Haradinaj nga Aleanca ka dalë në konferencë për media. Ai iu bëri thirrje që kanë mbetur edhe tri orë, duke kërkuar që të vijnë për të votuar ndryshim-ligjin për Gjykatën Speciale. “Me lejoni që të ju them që kam në dorë një dokument e ky është ligji për dhomat e specializuara. Ky është ligji…

Lajme

06/10/2026 21:04

Ramush Haradinaj nga Aleanca ka dalë në konferencë për media.

Ai iu bëri thirrje që kanë mbetur edhe tri orë, duke kërkuar që të vijnë për të votuar ndryshim-ligjin për Gjykatën Speciale.

“Me lejoni që të ju them që kam në dorë një dokument e ky është ligji për dhomat e specializuara. Ky është ligji i Aleancës, PDK, VV dhe pakicave jo serbe. Loja e tij nga ora në ora, nga konferenca në konferencë. Të gjitha temat kanë rëndësi por nuk ka as një logjikë që me u tall kështu. Ky ligj është i të gjithë neve që e kemi votuar. Kemi edhe tri orë, ju bëj thirrje kthehuni në seancë”, tha ai, në një konferencë për media.

Artikuj të ngjashëm

October 6, 2026

“Kjo masë s’e pranon lojën e Albin Kurtit”, flet Çlirim Haziri

October 6, 2026

Lushaku: Sonte një natë e vështirë për shtetin e Kosovës

October 6, 2026

Kurti paralajmëroi fushatë të ashpër zgjedhore, Hamza: Mendoj ndryshe nga ai,...

October 6, 2026

Krasniqi: Kurti pati “rrëshqitje frojdiane”, po e sheh Specialen përmes rivalitetit...

October 4, 2026

​“Ne jemi të gatshëm”, Zelensky: SHBA kërkon bisedime trepalëshe me Ukrainën...

October 4, 2026

Fadil Fazliu: Jusuf Shalaku-Cufa ishte njeri i urtë, gjakftohtë, trim e...

Lajme të fundit

“Kjo masë s’e pranon lojën e Albin Kurtit”, flet Çlirim Haziri

Lushaku: Sonte një natë e vështirë për shtetin e Kosovës

Kurti paralajmëroi fushatë të ashpër zgjedhore, Hamza: Mendoj...

Krasniqi: Kurti pati “rrëshqitje frojdiane”, po e sheh...