Trepça shumë e fortë për Ponte Prizrenin, e demolon në ‘Minatori’ Trepça ka shënuar fitore të lehtë ndaj Ponte Prizreni. Skuadra nga Mitrovica, Trepça ka arritur të marrë fitore të lehtë ndaj Ponte Prizrenit, shkruan lajmi.net. ‘Minatorët’ shënuan fitore me rezultatin 89:61. Më të dalluarit te Trepça ishin Drilon Hajrizi me 14 pikë, Gordon me 17 pikë dhe Kastrati me 14. Te prizrenasit u dalluan Ismaili…