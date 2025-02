Trepça mposht Bashkimin, fiton titullin për herën e katërt radhazi Trepça e ka mposhtur Bashkimin në finalen e Kupës së Kosovës me rezultat 85:79. “Minatorët” ishin më të mirë se prizrenasit në çerekun e parë, të cilin e fituan me rezultat 24:22, ndërsa Bashkimi e fitoi të dytin me një pikë më shumë, 18:19. Më pas, Trepça u tregua sërish më e mirë në 10-minutëshin…