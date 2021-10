Trejsi Sejdini zbulon gjoksin thuajse tërësisht në fustanin ngjyrë floriri

Trejsi Sejdini njihet si ndër femrat më joshëse në showbizin shqiptar, shkruan lajmi.net.

Modelja shqiptare Trejsi Sejdini, ka ngritur temperaturat në rrjetet sociale së fundmi me poza të ‘nxehta’ të cilat i shfaqi në Instasory.

Ajo pozoi me një veshje mjaft provokuese, ku shihej me një fustan ngjyrë floriri cili kishte një model të hapur tek pjesa e gjoksit. Në njërën nga Instastoryt ajo shihet duke pozuar joshëse me gjoksin jashtë.

Modelja komentohet mjaft shumë për paraqitjet provokuese në rrjete sociale./Lajmi.net/