Tre gola e përmbysje në derbin Drita – Ballkani, mbyllet pjesa e parë

Ka përfunduar pjesa e parë në derbin e mbetur mes Dritësd he Ballkanit, e vlefshme për xhiron e tretë kampionale në Superligën e Kosovës.

Drita është në avantazh 2:1 kundër Ballkanit, në stadiumin ndihmës në Gjilan, shkruan lajmi.net.

Mysafirët nga Suhareka kaluan të parët në avantazh me golin e mbrojtësit Bajram Jashanica, vetëm pesë minuta pasi nisi ndeshja.

Baraspesha në Gjilan erdhi në minutën e 27-të kur pas një kombinimi të mirë të futbollistëve të Dritës, Blendi Baftiu dërgoi topin në rrjetë.

Përmbysjen në rezultat Dritës ia siguroi Blerim Krasniqi me një supergol në minutën e 43-të.

Fitorja do të ishte e rëndësishme për dy skuadrat, me Dritën që do synonte të rikthehej në garë për titull, ndërsa Ballkani të shkëputet edhe më shumë nga ndjekësit./Lajmi.net/