Transferohet nga Shqipëria i dënuari për trafikim armësh, edhe rreth 4 vjet tjera do t’i vuajë në Kosovë

Policia e Kosovës, ka njoftuar se, është nga Shqipëria për në Kosovës, është transferuar një person, i cili është i dënuar ‘trafikim i armëve dhe municionit në bashkëpunim’. Në njoftim shtohet edhe se, R.F , i është dorëzuar Shërbimit Korrektues të Kosovës për të vuajtur pjesën e mbetur të dënimit prej 3 vjet e 9…

Lajme

12/05/2026 16:24

Policia e Kosovës, ka njoftuar se, është nga Shqipëria për në Kosovës, është transferuar një person, i cili është i dënuar ‘trafikim i armëve dhe municionit në bashkëpunim’.

Në njoftim shtohet edhe se, R.F , i është dorëzuar Shërbimit Korrektues të Kosovës për të vuajtur pjesën e mbetur të dënimit prej 3 vjet e 9 muaj burgim dhe 28 ditë burgim, pasi që një pjesë të dënimit e ka vuajtur në shtetin e Shqipërisë.

Postimi:

Transferohet një i dënuar nga Shqipëria për në Kosovë

Policia e Kosovës, përkatësisht Drejtoria për Bashkëpunim Ndërkombëtar Policor, në koordinim dhe në bashkëpunim me njësitet tjera relevante të Policisë së Kosovës dhe institucionet e drejtësisë, ka realizuar me sukses një (1) transferim të një të dënuari nga Shqipëria për në Kosovë.

Me datën 12.05.2026 është transferuar nga Shqipëria për në Kosovë, shtetasi i Kosovës R. F. i dënuar në shtetin e Shqipërisë për veprën penale: ‘trafikim i armëve dhe municionit në bashkëpunim’, parashikuar nga neni 287/a i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë, ku i njëjti pas transferimit, i është dorëzuar Shërbimit Korrektues të Kosovës për të vuajtur pjesën e mbetur të dënimit prej 3 vjet e 9 muaj burgim dhe 28 ditë burgim, pasi që një pjesë të dënimit e kishte vuajtur në shtetin shqiptar. Transferimi u realizua përmes pikës kufitare Vërmicë nën masa të rrepta të sigurisë.

Transferimi u realizua falë bashkëpunimit në mes të institucioneve të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë.

Artikuj të ngjashëm

May 12, 2026

Hoti reagon pasi u raportua se Abdixhiku nuk e ka përfshirë...

May 12, 2026

Pal Lekaj tërhiqet nga gara për deputet pas 26 vitesh në...

May 12, 2026

U mbajt mbledhje komemorative për Rifat Stojkajn, Ramosaj: Humbje e madhe...

May 12, 2026

OBSh: Presim më shumë raste të hantavirusit

May 12, 2026

Shtëpia e Bardhë: Trump do t’i nënshtrohet një ekzaminimi mjekësor, kjo...

May 12, 2026

Spitali holandez karantinon 12 persona, shkak shkelja e protokollit të hantavirusit...

Lajme të fundit

Hoti reagon pasi u raportua se Abdixhiku nuk...

Pal Lekaj tërhiqet nga gara për deputet pas...

U mbajt mbledhje komemorative për Rifat Stojkajn, Ramosaj:...

Dy zyrtarët e Pallatit të Rinisë pranojnë fajësinë...