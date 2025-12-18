Transferimi prej 100 milionë eurosh që Real Madridi ka nevojë për të përmirësuar mesfushën
Real Madridi e ka identifikuar Adam Wharton si arkitektin përfundimtar për të zgjidhur problemet e ekuilibrit që kanë prekur mesfushën e tyre këtë sezon. Drejtuesit sportiv të klubit besojnë se ekipit i mungon një organizator i pastër i aftë t’i japë kuptim çdo posedimi të topit në ‘Santiago Bernabeu’.
Xabi Alonso, një zë kryesor në planifikimin e ardhshëm të Real Madridit, e ka identifikuar britanikun e ri si pjesën që do të plotësonte enigmën aktuale taktike. Nevoja urgjente për të gjetur një lojtar që kombinon leximin e shkëlqyer të lojës dhe pasimet e sakta të gjata e ka bërë këtë veprim një përparësi absolute.
Vetëm 21 vjeç, mesfushori i Crystal Palace ka fituar respektin e futbollit evropian falë një pjekurie përtej viteve të tij. Adam Wharton shquhet për gamën e tij të mahnitshme të pasimeve dhe pozicionimin që i lejon ekipit të luajë gjithmonë me një shpejtësi më të lartë.
Në sistemin e Oliver Glasner, anglezi ka provuar të jetë një metronom i aftë për të krijuar pasime vendimtare dhe për të thyer linjat e presionit me lehtësi. Për Real Madridin, blerja e këtij talenti do të thoshte rikuperimi i rrjedhshmërisë sulmuese që mungonte shumë pas largimit të organizatorëve të tyre të fundit të mëdhenj.
Ideja taktike është ta vendosësh atë në një pozicion të dyfishtë përkrah Aurelien Tchouamenit, duke formuar një partneritet që balancon fuqinë fizike me finesën në pasime. Kjo strukturë do t’u lejonte lojtarëve si Jude Bellingham ose Arda Guler të liroheshin nga detyrat e organizatorëve dhe të përqendroheshin ekskluzivisht në fazën e tretë të fushës.
Largimi i yllit të ‘Selhurst Park’ nga klubi nuk do të jetë i lehtë ose i lirë, pasi klubi londinez e ka vendosur çmimin e tij në shifra astronomike. Është vlerësuar se operacioni do të kërkonte një shpenzim prej afër 100 milionë eurosh, një shumë që e detyron Real Madridin të bëjë lëvizje drastike.
Brenda zyrave të Real Madridit, po shqyrtohet mundësia e sakrifikimit të lojtarëve kyç nga skuadra aktuale për të balancuar financat. Shitja e Eduardo Camavinga duket të jetë zgjidhja e nevojshme financiare për të financuar mbërritjen e lojtarit të ri britanik në kryeqytet. Edhe pse francezi është një aset i vlefshëm, nevoja për një specialist në shpërndarje kërkon vendime që i japin përparësi performancës kolektive të ekipit.