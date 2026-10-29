Transferimi në burgun e Fierit, reagon Veliaj: Na vini në dispozicion autorizimin e Kryeministrit të vendit

Erion Veliaj ka reaguar në lidhje me vendimin për ta transferuar në burgun e Fierit. Në postimin në rrjetet sociale si kërkon që t’i vihet në dispozicion autorizimin e kryeministrit Rama. “U deshën 31 orë që më në fund të na thuhet se vendimi është sekret! Pra, jo vetëm që nuk na vihet në dispozicion…

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29/10/2026 21:28

Erion Veliaj ka reaguar në lidhje me vendimin për ta transferuar në burgun e Fierit. Në postimin në rrjetet sociale si kërkon që t’i vihet në dispozicion autorizimin e kryeministrit Rama.

“U deshën 31 orë që më në fund të na thuhet se vendimi është sekret!

Pra, jo vetëm që nuk na vihet në dispozicion akti, por synohet të na mohohet edhe mundësia për ta njohur, kundërshtuar dhe ankimuar efektivisht atë.

Ateherë kalojmë në faqen tjetër të kësaj maskarade: nga arbitrariteti i vendimmarrjes te fshehja e saj pas sekretit shtetëror!

Na vini në dispozicion autorizimin e Kryeministrit të vendit që ju autorizon si autoritet klasifikues”, shkruan Veliaj.

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