Tragjedia në Malishevë, nënkryetari Krasniqi: Askush nuk ka njohuri për nënën, ka pretendime se është zhdukur

Nënkryetari i Komunës së Malishevës, Vesel Krasniqi, ka dhënë informacione të reja lidhur me rastin tragjik ku humbën jetën tre persona. I pyetur nëse nëna e fëmijëve ka qenë në vendin e ngjarjes, ai tha se deri më tani nuk ka informacione të sakta për vendndodhjen e saj. “Sipas informatave që kemi, askush nuk ka…

Lajme

17/04/2026 18:15

Nënkryetari i Komunës së Malishevës, Vesel Krasniqi, ka dhënë informacione të reja lidhur me rastin tragjik ku humbën jetën tre persona.

I pyetur nëse nëna e fëmijëve ka qenë në vendin e ngjarjes, ai tha se deri më tani nuk ka informacione të sakta për vendndodhjen e saj.

“Sipas informatave që kemi, askush nuk ka njohuri të saktë për nënën. Ka pretendime se ajo është zhdukur, madje disa thonë se është raportuar si e zhdukur”, u shpreh Krasniqi.

Megjithatë, ai theksoi se, me vendim të gjykatës, kujdestaria e fëmijëve i ishte dhënë babait.

“Prej rreth dy vitesh, nëna nuk ka jetuar me ta, ndërsa ata kanë qenë nën përkujdesjen e babait”, shtoi ai në emisionin “Kosova Live” në T7 .

Sipas tij, për këtë arsye, nëna nuk është parë në vendin e ngjarjes dhe nuk ka pasur prezencë as pas ndodhjes së tragjedisë.

Artikuj të ngjashëm

April 17, 2026

Edona Llalloshi deklaron pasurinë – Dy Mercedesë në vlerë 108 mijë...

April 17, 2026

Deputetja e VV’së për Bordin e Paqes: Nuk e ndryshojmë përmbajtjen...

April 17, 2026

PDK mban mbledhjen e Kryesisë, vendosë ta mbledhë Këshillin Drejtues me...

April 17, 2026

Votimi për 2 gjyqtarët e Kushtetueses hyn në raundin e tretë,...

April 17, 2026

Irani nuk do ta mbyllë më kurrë Ngushticën e Hormuzit, thotë Trump

April 17, 2026

Trump mirëpret hapjen e Hormuzit, por paralajmëron vazhdimin e bllokadës ndaj...

Lajme të fundit

Edona Llalloshi deklaron pasurinë – Dy Mercedesë në...

Deputetja e VV’së për Bordin e Paqes: Nuk...

PDK mban mbledhjen e Kryesisë, vendosë ta mbledhë...

Votimi për 2 gjyqtarët e Kushtetueses hyn në...