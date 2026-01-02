Tragjedia në Crans Montana të Zvicrës ku vdiqën dhjetëra persona – Pronari i lokalit flet për herë të parë
Bota
Një nga pronarët e barit në Zvicër, Le Constellation, ka thënë se se lokali ishte menaxhuar sipas rregullave.
Jacques Moretti i tha medias zvicerane 24 Heures se ambienti ishte inspektuar tri herë gjatë dhjetë viteve dhe se “gjithçka ishte bërë sipas standardeve”.
Ai refuzoi një intervistë më të gjatë, duke thënë se “nuk ishte mirë” pas tragjedisë, raporton Sky News.
Moretti dhe bashkëshortja e tij Jessica, një çift francez, u intervistuan nga hetuesit si “persona të thirrur për të dhënë informacion” – pra jo nën akuzë – nga autoritetet hetuese.