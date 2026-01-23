Tottenham në bisedime për të nënshkruar me yllin e Liverpool-it
Sport
Tottenham Hotspur po punon për të arritur marrëveshje me mbrojtësin e majtë të Liverpool-it, Andy Robertson.
Sipas The Athletic FC, 31-vjeçari mund të bashkohet me Tottenhamin si agjent i lirë gjatë verës, transmeton lajmi.net.
Klubi londinez ka përshpejtuar planet për ta marrë Robertsonin dhe bisedimet mes të gjitha palëve janë duke avancuar, megjithëse marrëveshja ende nuk është përfunduar./lajmi.net/