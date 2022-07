Tomë Gashi me “Internet Exploler”: Nuk i ka shkuar lajmi që është shtyrë reciprociteti, gëzohet në Facebook Avokati Tomë Gashi duket se nuk është përditësuar me më të rejat. Pak minuta më parë, Qeveria e Kosovës vendosi të shtyjë aplikimin e reciprocitetit për qytetarët serbë që futen në Kosovë. Krejt kjo ndodhi pas një takimi me ambasadorin e ShBA-ve në Kosovë, Hovenier. Por, lajmi nuk i ka shkuar edhe avokatit Tomë Gashi,…