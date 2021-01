Tollovia për certifikim në KQZ, Kurti reagon nga Drenica

Ai, ka thënë se beson se është e drejtë elementare që në zgjedhjet e 14 shkurtit të garohet me listat që subjektet politike i kanë dorëzuar.

“Për besë nuk i kam përcjellë lajmet, sepse jam duke takuar qytetarët. Besoj që është e drejtë elementare, njerëzore dhe civile që siç i kemi dorëzuar listat edhe të garojmë dhe 14 shkurtin që është festë e dashurisë ta bëjmë edhe të demokracisë”, ka thënë ai për klankosova.

Kurti i ka bërë këto komente në Drenas ku i ka vizituar bizneset që janë dëmtuar nga vërshimet e fundit.

“Unë këtu jam në Drenas duke vizituar bizneset e vogla. Këtu e kanë përjetuar me shumë dëme vërshimin e fundit dhe dëgjuam hallet e këtyre bizneseve. Ne duam që t’iu ndihmojmë që ato të rriten – bizneset e vogla të bëhen të mesme dhe të mesmet të bëhen të mëdha. Jam shumë i lumtur nga ky kontakt i drejtpërdrejtë me qytetarët që pjesëmarrja do të jetë masive në zgjedhjet e 14 shkurtit”.