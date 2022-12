Tollovi në Aeroportin e Prishtinës, qytetarët s’e dijnë nëse do udhëtojnë sot Paraditen e sotme aeroporti ndërkomnëtar i Prishtinës “Adem Jashari” pranoi një kërcënim me bombë. E qytetarë të shumtë po kthehen, por ka edhe shumë që po presin për të marrë përgjigje se a do të mund të udhëtojnë sot apo jo. Ajshe Jakurtaj, e cila sot pati për të udhëtuar për në Dusseldorf tha për…