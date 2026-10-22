Tiranë: Protestuesit largohen nga Kuvendi, marshojnë drejt Kryeministrisë
Pasi qëndruan më shumë se dy orë në afërsi të Kuvendit, protestuesit kanë marshuar drejt kryeministrisë. Ashtu si edhe në dy ditët e shkuara, edhe sot është zgjedhur të protestohet në mënyrë paqësore dhe nuk është regjistruar asnjë incident. Mbetet të shihet se çfarë do të ndodhë sot me tryezën e dialogut para Kryeministrisë, ku…
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Pasi qëndruan më shumë se dy orë në afërsi të Kuvendit, protestuesit kanë marshuar drejt kryeministrisë.
Ashtu si edhe në dy ditët e shkuara, edhe sot është zgjedhur të protestohet në mënyrë paqësore dhe nuk është regjistruar asnjë incident.
Mbetet të shihet se çfarë do të ndodhë sot me tryezën e dialogut para Kryeministrisë, ku Rama ka vendosur stola të gurtë me mbishkrimin “Dialog”./Tch