Tiranë: Protestuesit largohen nga Kuvendi, marshojnë drejt Kryeministrisë

Pasi qëndruan më shumë se dy orë në afërsi të Kuvendit, protestuesit kanë marshuar drejt kryeministrisë. Ashtu si edhe në dy ditët e shkuara, edhe sot është zgjedhur të protestohet në mënyrë paqësore dhe nuk është regjistruar asnjë incident. Mbetet të shihet se çfarë do të ndodhë sot me tryezën e dialogut para Kryeministrisë, ku…

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22/10/2026 13:39

Pasi qëndruan më shumë se dy orë në afërsi të Kuvendit, protestuesit kanë marshuar drejt kryeministrisë.

Ashtu si edhe në dy ditët e shkuara, edhe sot është zgjedhur të protestohet në mënyrë paqësore dhe nuk është regjistruar asnjë incident.

Mbetet të shihet se çfarë do të ndodhë sot me tryezën e dialogut para Kryeministrisë, ku Rama ka vendosur stola të gurtë me mbishkrimin “Dialog”./Tch

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