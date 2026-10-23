Tirana në qetësi, të rinjtë qëndrojnë përpara Kryeministrisë për orë të tëra pa incidente
Mbrëmja e së premtes kaloi në qetësi para Kryeministrisë. Më pak se 100 të rinj që u mblodhën në bulevard, qëndruan aty disa orë pa krijuar incidente me forcat e rendit, por mjaftueshëm sa për të tërhequr vëmendjen e medias dhe për të mbajtur në gatishmëri një numër policësh. Thirrjet sporadike ishin kryesisht për organizimin…
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Mbrëmja e së premtes kaloi në qetësi para Kryeministrisë. Më pak se 100 të rinj që u mblodhën në bulevard, qëndruan aty disa orë pa krijuar incidente me forcat e rendit, por mjaftueshëm sa për të tërhequr vëmendjen e medias dhe për të mbajtur në gatishmëri një numër policësh.
Thirrjet sporadike ishin kryesisht për organizimin e tubimit të kësaj të shtune, që sipas organizatorëve do të jetë protestë kombëtare dhe pritet mbështetja e diasporës.
Shumë më ndryshe ishte atmosfera gjatë orëve të para të ditës së 11 të protestës së studentëve. Nga universiteti Politeknik ku nisi marshimi pedagogët të cilës iu bashkëngjitën protestës bënë thirrje që dhe kolegë të tyre që janë ende në auditore ti bashkohen protestës duke shtuar se janë krah studentëve pa asnjë ngjyrim politik
marshimi i studentëve vijoi para kryeministrisë aty ku protestës iu bashkuan edhe studentët e mjekësisë. Në emër të personelit mjekësor u lexua edhe një deklaratë në mbështetje të kësaj proteste.
Mes studentëve protestues ishte dhe Jon Sinoimeri, 20-vjeçari që sot u publikua nga Kryeministri Rama si një person me precedent penal në fushën e narkotikëve. I riu mohoi këto pretendime duke thënë se ishte student mjekësie dhe se akuzat janë për ta intimiduar.
Aktet e protestës më pas studentët I vijuan me tavolinat e dialogut të vendosura nga kryeministri.