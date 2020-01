Tifozët e Man City e kritikojnë ashpër Guardiolan

Menaxheri i Cityt pyeti pse nuk kishte më shumë kërkesa për ndeshjen e raundit të katërt, transmetuar drejtpërdrejt në BBC, që kishte të pranishëm 39.223 tifozë – pjesëmarrja e tretë më e lartë e fundjavës.

Guardiola u la i befasuar nga Etihad duke mos qenë në kapacitetin e plotë, dhe bëri thirrje për më shumë mbështetje përpara gjysmëfinales të së mërkurës në Carabao Cup kundër Manchester United, transmeton lajmi.net.

“Unë u zhgënjeva dhe nuk e di çfarë Pep po përpiqet të arrijë”, tha Parker. ‘’Ai po i bashkohet kritikëve të “Emptyhad”. Me të vërtetë kjo më mërzit”.

‘’Ndjehemi të kritikuar në mënyrë të padrejtë nga klubet e tjera, kështu që menaxheri ynë të bëjë një vështrim edhe tek ne, e bën atë edhe më keq. Unë do të sugjeroj që ai nuk është në kontakt me realitetin financiar me të cilin përballen tifozët e futbollit”.

‘’Pep duhet të pranojë që ky është një grup i përkrahësve të klasës punëtore që shpenzojnë shumë para për futbollin, kështu që mos na kritikoni për këtë”, tha njëra nga kryesuesit e tifozëve të klubit të Cityt. /Lajmi.net/