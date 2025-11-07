The Victor në skenën ndërkombëtare, këtë synim paska edhe Yll Limani
Muzika shqiptare po fiton gjithnjë e më shumë hapësirë në tregun ndërkombëtar, duke sjellë artistë që po tejkalojnë kufijtë e suksesit vendor. Një prej tyre është The Victor, këngëtari shqiptar që ka tërhequr vëmendjen me bashkëpunimin e tij me këngëtaren e njohur Inna, në projektin “Dance Alone”. Kënga është pritur jashtëzakonisht mirë në platformat muzikore…
Kënga është pritur jashtëzakonisht mirë në platformat muzikore botërore, duke arritur miliona klikime në një periudhë të shkurtër dhe duke u vlerësuar për energjinë, prodhimin modern dhe atmosferën ndërkombëtare që përcjell. Ky bashkëpunim shihet si një hap i rëndësishëm për afirmimin e artistëve shqiptarë në tregun global.
Ndërkohë, Yll Limani duket se po ndjek një drejtim të ngjashëm. Pas publikimit të këngës “All Natural” nga Rita Ora rreth një muaj më parë, së fundmi është lansuar edhe remix-i i këtij projekti, ku pjesë është bërë edhe vetë Ylli. Kënga po fiton shpejt vëmendje në platformat muzikore dhe rrjetet sociale.
Mbetet për t’u parë nëse ky bashkëpunim do të shoqërohet edhe me një videoklip, që do ta kompletonte projektin dhe do t’i jepte një dimension vizual ndërkombëtar, ashtu siç ndodhi me “Dance Alone” të The Victor me Inna-n.
Në një kohë kur muzika shqiptare po depërton me ritme të shpejta në tregjet globale, artistë si The Victor dhe Yll Limani po dëshmojnë se talenti, përkushtimi dhe profesionalizmi shqiptar janë gati për skenën botërore.