“T’fala nga shaci i Gjermanisë”, Gjira flet për jetën larg vendlindjes

Gjira Kajtazi tash e sa vite jeton larg trojeve shqiptare, padyshim që çdo herë i mungon vendlindja, shkruan lajmi.net.

Së fundi, reperja ka treguar se si ndjehet kur kthehet në Kosovë, vend i cili thotë se është i pazëvendësueshëm dhe i pakrahasueshëm.

KY ËSHTË STATUSI I PLOTË I GJIRËS, PA NDËRHYRJE:

“A ma mirë ktu a atje? Kurr skom dit cka me thanë kur ma kan shtru ket pytje … mbas 26 vjet gurbet … me thanë cka esht ma mire atje, njerzit ktu po preken … mendojn qe po dojm me shit mend … ose mendojn qe po na doket vetja diqka ma mire … me than cka na pelqen ne kosov na pytni pse more po vini ktu, ktu sesht mire … ktu sesht ven per pushim … realiteti esht qe kom shetit ku kom shetit … dhe normal qe trafiku esht katastrof … edhe po na jemi njerz te egert edhe po ju Po folni shume me te madhe & ma tranut fmin 😂… Po sille ka te sillsh … kur jom ne oborr me print e mi … e gjygymi e çaji e farat …. nuk ka ndjenje ma te mire … sepse kerkun nuk te pushon shpirti si ne vendlindjen tende … nuk e di djali jem a ka me i pelqy Kosova a nuk ka me fol ndoshta shqip Po e di qe si gjdo mergimtar tjeter kom me provu me ja tregu anen e bukur te vendit tim … keq e mire ki gjithkun …. as ma mire atje e as ma keq ktu – Po thjesht e pa zavendsushme & e pa krahasushme ❤️ tfala nga shaci i gjermanise ….”.

Për ndryshe, “Nuse” titullohet projekti i fundit muzikor nga Gjira, të cilin e solli vetëm në versioin audio. /Lajmi.net/