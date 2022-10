Teuta Krasniqi dedikim emocional vajzës në ditëlindjen e gjashtë: Të bekuar me ty

Aktorja e njohur kosovare, Teuta Krasniqi, është tejet aktive me postimet e saj në rrjete sociale.

Së fundi, ajo ka bërë një dedikim ndaj vajzës së saj, Kaias, e cila feston gjashtë vjetorin e lindjes, shkruan lajmi.net.

Ajo ka shpërndarë imazhe nga festa e ditëlindjes, teksa shfaqet me bashkëshortin, Adonisin dhe vajzën e madhe, Tarën.

Teuta ka zgjedhur fjalët më të bukura për të bijën, duke i uruar shëndet të plotë e suksese në të ardhmen.

Postimi i plotë:

Kaia

Të shkruaj urim për ty e të mundohem t’a shpreh dashurinë që mbaj në zemër për ty, është sikur të mundohem t’a përshkruaj ngjyrën më të bukur në botë apo melodinë më të këndshme, ndjenjën më të pastër e të pasur të dashurisë më të madhe… sado bukur që tingëllon, prap fjalët nuk arrijnë t’a përshkruajnë ndjenjën më të bukur që ti na bën ta ndjejmë cdo ditë.

Të dua me krejt shpirtin, shpirti i mamit. Urime ditëlindja e 6-të dielli im. Zoti të bekoftë me shëndet të plotë, dashuri të pa kusht, fat të mirë dhe mbarësi në cdo aspekt të jetës. U plaksh e lumtur, bashkë me familje dhe gjithë njerëzit tu të dashur. Jemi të bekuar me ty.

Të duam pa kufi, mami, babi dhe Tara./Lajmi.net/