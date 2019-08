Tërmkolli: S’ka konsensus për kryetar të LDK-së, të hyjnë në garë të gjithë pretendentët

Tërmkolli ka thënë se pret që ky proces të shkojë në rregull.

Ajo thotë se shpreson që sot të zgjidhet personaliteti i duhur në krye të LDK-së.

“Shpresoj të shkojmë mirë, pa asnjë telash. Do të shkojë sipas asaj që i takon LDK’së. Do të shkojë kështu nuk është bërë komnsesnus, sepse konsensusi bëhet kur të pajtohen të gjithë, mendoj që duhet të hyjnë në votim të gjithë pretendentët e LDK;’së…duhen ndryshime në LDK, a është i ri në moshë – i ri duhet me kanë…të zgjedhet ai që e meriton më së shumti. Duhet të zgjidhet personaliteti i duhur”, ka thënë Tërmkolli. /Periskopi