Sipas Tërmkolli, VV duket po i bëjnë vetë fyerjet, transmeton lajmi.net.

Ajo përmes një postimi tha se VV-së dhe LDK-së disa fyerje ju pëlqejnë e disa jo.

“Këtyre të VV-së dhe kësaj LDK-së do fyerje ju pëlqejnë do nuk ju pëlqejnë, për do e “kallin”krejt, nisin edhe hetime policore, për do e fusin kokën në zallë! Mbase po i bëjnë vetë! Turp! Të pështirë!”, ka shkruar ajo në Facebook. /Lajmi.net/